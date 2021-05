Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 14 maggio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 14 maggio 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, se in amore qualcosa turba i vostri pensieri, sarà il caso di affrontare la questione in questa giornata di venerdì. Per quanto riguarda il lavoro, nonostante la crisi generale, c’è qualcosa di buono in questo cielo. Drizzate le antenne!

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (14 maggio), per quanto riguarda l’amore il fine settimana porterà un buon recupero. Capitolo lavoro: dovete prendervi il tempo che vi serve prima di agire. Usate la testa.

GEMELLI

Cari Gemelli, se è molto tempo che non scatta la scintilla, è arrivato il momento di voltare pagina. Per quanto riguarda il lavoro, grazie a una nuova proposta, si potrà cavalcare l’onda della novità.

CANCRO

Cari Cancro, in amore è arrivato il momento di rimettersi in gioco, mentre sul lavoro è necessario prestare molta attenzione alle decisioni da prendere. Non abbiate fretta.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, il fine settimana vi porterà qualche consiglio ma farà sorgere anche dei dubbi per quanto riguarda i sentimenti. Capitolo lavoro: tutto procede bene grazie a una crescente autostima. Avanti così!

VERGINE

Cari Vergine, Venere ha cominciato con un transito particolare e questo vi porterà ad essere poco tolleranti nelle discussioni. Servirà pazienza anche sul lavoro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 MAGGIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: novità in amore. Lavoro? Riflettete bene.

