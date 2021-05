Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 14 maggio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 14 maggio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, se in amore c’è stata una crisi, nelle prossime ore qualcosa potrebbe cambiare. Per quanto riguarda il lavoro, è arrivato il momento di cambiare e guardarsi un po’ intorno.

SCORPIONE

Cari Scorpione, la Luna non è più opposta. Le divergenze vanno risolte il prima possibile. In ambio lavorativo non siete del tutto appagati: alcune difficoltà vi mettono in crisi. Grossa crisi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna è in opposizione da un po’ di giorni, ma voi non dovete demordere. Mai mollare. Capitolo lavoro: quella di domani sarà una giornata da prendere con la giusta carica.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, le divergenze che ci sono nella coppia potranno essere risolte con una buona comunicazione. Per quanto riguarda il lavoro, a causa della tua distrazione potreste commettere qualche errore.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (14 maggio 2021), gli incontri di queste giornate saranno molto interessanti per il futuro. Questo vale sia per l’ambito amoroso sia per quello lavorativo.

PESCI

Cari Pesci, prima di dire qualsiasi cosa, pensateci bene e cercate di usare le parole giuste. Per quanto riguarda il lavoro, la stanchezza si fa sentire: il vostro nervosismo deriva anche da questo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 MAGGIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: incontri molto interessanti sia in amore sia nel lavoro.

