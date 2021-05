Oroscopo Paolo Fox della settimana 10-16 maggio 2021

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 10 al 16 maggio 2021) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 10 al 16 maggio 2021 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, per voi l’astrologo prevede cinque stelle. Si prospetta una settimana fantastica. In amore, grazie al transito di Venere potreste vivere un’emozione. Da giovedì 13 maggio sarà meglio tenersi liberi. La cosa più importante è non fare confusione, soprattutto se siete davanti a delle scelte importanti. Massima prudenza con Capricorno e Bilancia. Per quanto riguarda il lavoro, se siete già ripartiti o state per ripartire, non fermatevi proprio adesso.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, per voi quattro stelle. Vi aspetta una settimana buona. In amore, qualcosa è cambiato nei rapporti con gli altri. Anche se Venere non è più nel vostro segno questo non limita le vostre azioni. La settimana è favorevole per i più giovani del segno e per coloro che sono alla ricerca del vero amore. Giove torna positivo da giovedì 13 maggio. In campo lavorativo, le stelle favoriscono i lavori a contatto con il pubblico.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale di Fox, per voi sono previste cinque stelle. In amore, la cosa più bella sarà il transito di Venere nel cielo dei Gemelli. È molto probabile che abbiate voglia di ricostruire un’unione o di prestare attenzione alle lusinghe di una persona interessata. Spazio all’istinto. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono molti conflitti, ma ora siete pronti a risolvere un dilemma, sarete proprio voi a chiedere a una persona esperta la strada da seguire nei prossimi mesi.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’astrologo per voi quattro stelle. Vi aspetta una settimana buona. In amore, le amicizie che nascono in questo momento possono diventare più importanti a partire da giugno, quando ci sarà il transito di Venere. Nei rapporti di coppia sono richiesti impegni e determinazione. Lavoro? Il clima è migliore e i problemi di lavoro possono essere gestiti con più grinta. Il miglior giorno di questa settimana sarà giovedì 13 maggio.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (10-16 maggio 2021), cinque stelle. In amore, va molto meglio e Venere torna in aspetto buono. Cercate di dimenticare il passato. Alcune coppie escono da un periodo complicato, quindi devono decidere se recuperare un amore o iniziare a fare qualcosa di nuovo. Capitolo lavoro: portate avanti una vendita o un acquisto, anche se ci sarà qualche ritardo Giove non sarà opposto fino alla fine di luglio.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale di Fox, tre stelle per i nati sotto questo segno: vi aspetta una settimana discreta. Amore? Prendetevi del tempo per riflettere su una scelta fatta negli ultimi mesi. Non fate scelte azzardate. Da giovedì 13 o venerdì 14 maggio ci sia un momento di forte intolleranza. Per quanto riguarda il lavoro, preparatevi a non ricevere in breve tempo le risposte che vorreste. Dovete mettere in conto qualche ritardo.

BILANCIA

Cari Bilancia, per voi prevista una settimana da cinque stelle. In amore, è un periodo vantaggioso per i sentimenti. Da mercoledì pomeriggio ci sarà una bella situazione astrale. In campo lavorativo, i progetti vanno avanti; se c’è stata una crisi a fine marzo adesso è possibile ripartire alla grande. Promozioni, avanzamenti e vantaggi per coloro che vogliono iniziare nuovi percorsi lavorativi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. Vi aspetta una settimana discreta. In amore ci sono meno emozioni planetari e questo è un vantaggio. Non dovete dare più importanza alle ombre e ai fantasmi del passato. Per quanto riguarda il lavoro, siete sempre in attesa di novità, ma questa è una settimana che non vi aiuta a ottenere tutto quello che desiderate. Novità entro la fine del mese di maggio.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale del noto astrologo, per voi previste tre stelle su cinque. Venere è opposta e questo potrebbe causare problemi in amore, soprattutto a coloro che hanno puntato su un amore complicato o che sono attratti da persone troppo lontane. Mercoledì 12 e giovedì 13 maggio sono giornate sottotono. Lavoro? Vorreste maggiore autonomia ma questa è una settimana che porta dubbi. Tra giovedì 13 e sabato 15 maggio potreste perdere le staffe.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, per voi previste quattro stelle. Vi aspetta una settimana buona. In amore, è un periodo interessante anche per i sentimenti. È molto probabile che possiate anche accontentarvi di una storia superficiale. Per molte coppie è arrivato il momento di fare una scelta importante. Per quanto riguarda il lavoro, si avvicina un periodo positivo. Potete ottenere il massimo. Rimboccatevi le maniche.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (10-16 maggio 2021), previste cinque stelle. Settimana fantastica. In amore, potreste innamoravi dall’oggi al domani. Le relazioni amorose che hanno un forte feeling possono rinascere. Favoriti anche gli amori nati senza impegno. Se nella vita di coppia c’è stato un forte conflitto, adesso è possibile superarlo, attenzione al legami con Leone e Scorpione. Per quanto riguarda il lavoro, continua la pace positiva. Per i liberi professionisti è un momento di crescita.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. Se una persona non è sincera con voi, è molto probabile che tra mercoledì 12 e venerdì 14 maggio potreste dirle in maniera molto chiara come la pensate. Gli amori sbocciati da poco non sono ancora soddisfacenti. Lavoro? Giove inizia un breve transito nel segno e questo significa che potreste ricevere una proposta. Avete bisogno di fare cose nuove, purtroppo dovete fare i conti con diversi problemi…

