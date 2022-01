Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 14 gennaio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 14 gennaio 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, per voi si preannuncia una giornata positiva per i sentimenti. Se dovete chiarire qualcosa con il partner è il momento di agire. Per quanto riguarda il lavoro, Venere dissonante fa sentire un po’ di stanchezza, cautela con i nati sotto il segno del Capricorno.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 14 gennaio 2022), bella situazione per i sentimenti, entro domenica un’emozione potrebbe fiorire, sbocciare. Per quanto riguarda il lavoro, non è il momento di fare scelte azzardate. Calma.

GEMELLI

Cari Gemelli, la Luna nel segno invita a vivere le emozioni senza remore. Con tranquillità. Capitolo lavoro: se avete dei dubbi, temporeggiate. non fatevi prendere dalla fretta che è sempre cattiva consigliera.

CANCRO

Cari Cancro, Venere contraria indica la necessità di una certa prudenza in amore. Per quanto riguarda il lavoro, evitate le discussione e non affaticatevi più del dovuto.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 14 gennaio 2022), anche se non si registrano grandi novità la situazione per i sentimenti è positiva. Per quanto riguarda il lavoro, l’energia non vi manca, sfruttatela!

VERGINE

Cari Vergine, in amore ci sono piccoli dubbi, niente che non si possa rivolvere con il dialogo. Per quanto riguarda il lavoro, fate valere le vostre idee e se decidete di abbandonare un’impresa fatelo a testa alta.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 GENNAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: bella situazione per i sentimenti, entro domenica un’emozione potrebbe fiorire.