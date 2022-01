Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 14 gennaio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 14 gennaio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore la giornata partirà bene, la Luna sarà nel segno. Per quanto riguarda il lavoro, l’energia crescerà nel pomeriggio, eventuali nodi professionali verrano al pettine tra un paio di mesi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (14 gennaio 2022), in amore sarete irresistibili grazie alla presenza della Luna nel segno. Capitolo lavoro: se c’è qualcosa che non va non esitate a parlarne.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna in opposizione consiglia prudenza nei rapporti con i nati sotto i segni dei Pesci e dei Gemelli. Per quanto riguarda il lavoro, nuovi progetti in arrivo: non abbiate paura di cambiare!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la giornata di domani vi aiuterà a parlare chiaro e a sciogliere eventuali dubbi con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non agitarvi troppo, ricordate che ogni tanto fa bene delegare qualche compito…

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (venerdì 14 gennaio 2022), bella giornata per l’amore, iniziate a programmare fin d’ora qualcosa di bello per il fine settimana. Per quanto riguarda il lavoro, anche se vi piace sperimentare, devete accettare quello che vi viene proposto.

PESCI

Cari Pesci, la Luna dissonante invita alla cautela, non alzate polveroni inutili. Per quanto riguarda il lavoro, novità in arrivo ma attenzione alle finanze!

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 GENNAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: bella giornata per l’amore, iniziate a programmare qualcosa per il fine settimana.