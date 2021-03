Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 12 marzo 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 12 marzo 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, ottime notizie in vista: domenica la Luna sarà nel vostro segno. Durante la giornata di domani però potrebbero esserci delle difficoltà nel vedersi. Per quanto riguarda il lavoro, rivedrete una persona spiacevole, ma questa volta in una discussione avrete la meglio.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, in questo momento dovete capire fino a che punto è vostra la colpa se ci sono delle difficoltà in amore. Con Leone e Scorpione i dubbi più forti. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbe nascere una complicazione…

GEMELLI

Cari Gemelli, state vivendo un momento d’ansia legato all’amore. Probabilmente durante la giornata di domani – 12 marzo 2021 – vi troverete accanto a qualcuno anche se vorreste stare altrove. Capitolo lavoro: è difficile in queste ore fare partire nuovi progetti. Cambiamenti nel futuro.

CANCRO

Cari Cancro, la Luna è favorevole e vi spinge a vivere nuove emozioni. Lasciate stare il passato, i nuovi incontri saranno interessanti. Per quanto riguarda il lavoro, la Luna favorisce i contatti, anche con persone lontane. Molto lontane.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani – 12 marzo 2021 -, il vostro problema in amore è che non sapete dimenticare. Dovete stare attenti a non perdere tempo con le vendette. Specialmente quelle inutili… Per quanto riguarda il lavoro, siete insoddisfatto, deconcentrati… Provate a smuovere un po’ le acque…

VERGINE

Cari Vergine, domani Luna e Venere saranno contrari; proprio voi potreste impuntarvi su una questione di principio. Per quanto riguarda il lavoro, potreste discutere per motivi banali. Cercate di mantenere la calma.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 MARZO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: la Luna è favorevole e vi spinge a vivere belle emozioni. Bene anche il lavoro.

