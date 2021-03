Oroscopo Paolo Fox della settimana 1-7 marzo 2021

Qual è il mio oroscopo della settimana (dall’1 al 7 marzo 2021) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 1 marzo 2021 al 7 marzo 2021.

ARIETE

Cari Ariete, per voi l’astrologo prevede una settimana da quattro stelle. In amore, nei prossimi giorni si farà meno fatica sia nel portare avanti le relazioni sia nel gestire i sentimenti. C’è chi ha già fatto una scelta decisiva nella coppia e chi nel corso delle prossime settimane avrà voglia di rinnovare un patto d’amore. Per quanto riguarda il lavoro, c’è qualcosa di nuovo in vista della primavera.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo della settimana di Paolo Fox, vi attendono sette giorni discreti, ma non ottimi. Tre stelle. In amore, alcune coppie in crisi faticheranno ancora un po’. Purtroppo, febbraio è stato un mese pesante, e ancora adesso ne pagate le conseguenze. Per quanto riguarda il lavoro, è un periodo difficile da gestire, però, questa settimana permette di recuperare terreno.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi quattro stelle. Secondo l’oroscopo settimanale dell’astrologo italiano, questa sarà una settimana buona. In amore, è in arrivo uno dei momenti migliori per fare scelte importanti. Cercate di tenere sotto controllo alcune situazioni, c’è il rischio che alcuni impegni di lavoro o familiari possano allontanarvi dalla vita sentimentale. Capitolo lavoro: sono previste stelle importanti per chi cerca un nuovo impiego, ma anche per coloro che vogliono aiutare una persona di famiglia a ritrovare serenità sul lavoro.

CANCRO

Cari Cancro, l’astrologo per voi prevede cinque stelle. Vi aspetta una settimana fantastica. Venere in questi giorni occupa una posizione favorevole. Mercoledì 3 marzo sarà una giornata positiva per fare delle scelte. Se nella coppia c’è una forte crisi, è normale che non si può recuperare in poche ore. Chi non ce l’ha fatta non deve tornare sui propri passi, chi ha superato il periodo critico, invece, deve capire che sta vivendo una relazione importante. Per quanto riguarda il lavoro, siete in un periodo positivo: prendete delle scelte. Il periodo più importante partirà da maggio fino a metà luglio.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, per voi sono previste quattro stelle. Febbraio è stato un mese da dimenticare, l’astrologo spera che abbiate risolto tutti i problemi di coppia. Per quanto riguarda il lavoro, fate molta attenzione alle parole. Cielo favorevole, ma dovete capire cosa è accaduto nei giorni scorsi, magari ci sono stati dei cambiamenti importanti.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, si prospettano 7 giorni positivi. Situazione particolare in amore, con Venere in opposizione avrete intenzione di perdere molto tempo. Scorpione e Capricorno sono i segni che potranno soddisfare di più le vostre esigenze. Con i nati sotto il segno dei Pesci e dei Gemelli può nascere qualche conflitto. In campo lavorativo, è possibile che abbiate ricevuto un incarico importante. Quattro stelle.

BILANCIA

Cari Bilancia, per voi sono previste cinque stelle. Vi aspetta una settimana fantastica. Gli amori nati a febbraio devono essere coltivati di più. Nella vita dei single sta per nascere un germoglio nuovo. La passione è molto importante. Lavoro? Anche se il 2020 è stato un anno veramente difficile, adesso è possibile fare dei grandi cambiamenti positivi. In questo mese di marzo ci saranno importanti trasformazioni. Le prime giornate di marzo sono favorevoli per ogni tipo di impresa.

SCORPIONE

Cari Scorpione, quattro stelle. Vi attende una settimana buona. Non fantastica, ma buona. In amore, grazie a Venere in ottimo aspetto continua una fase promettente. La seconda metà di marzo è intrigante, soprattutto per i single. Per quanto riguarda il lavoro, se avete avanzato delle richieste, in questi giorni arrivano piccole e importante risposte. Ricordate che con Giove e Saturno contrari non dovete aspettarvi molto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale (1-7 marzo) per i nati sotto questo segno Fox prevede tre stelle. C’è uno stato di stanchezza e sfiducia che potrebbe rivelarsi anche nel corso del fine settimana. Le coppie stabili, quelle che hanno resistito all’intemperie negli ultimi tempi ancora non sono del tutto tranquille. Entro la fine di marzo, però, bisognerà affrontare un passo importante, attenzione alle relazioni in cui si discute per motivi di soldi o di lavoro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (1-7 marzo 2021), per voi sono previste tre stelle. Negli ultimi mesi avete trascurato l’amore, forse le preoccupazioni di lavoro o personali erano tanti. Adesso è più facile rimettersi in gioco e già da mercoledì 3 marzo qualcosa potrebbe cambiare sostanzialmente. Nelle coppie ci sono stati momenti di profonda crisi, e con i segni del Cancro, dell’Ariete e della Bilancia i problemi sono stati ancora più evidenti. Per quanto riguarda il lavoro, dovete fare un passo indietro. In questa prima settimana di marzo dovete rivedere alcune scelte.

ACQUARIO

Cari Acquario, per voi Fox prevede tre stelle. Molte coppie vorrebbero prendere una strada nuova e correggere le scelte fatte in passato. Per le coppie che desiderano avere un figlio, con Giove nel vostro spazio zodiacale questo è un periodo molto fertile e favorevole. Capitolo lavoro: questo è un periodo molto interessante ma dovete fare un cambiamento nella vostra vita.

PESCI

Cari Pesci, per voi sono previste quattro stelle. Con questi pianeti sereni finalmente siete liberi di amare. Ora tutto dipende da voi. Entro la fine di marzo ci saranno buone novità, qualcuno farà un incontro speciale. Settimana interessante anche per quanto riguarda il lavoro, anche se non manca un po’ di nervosismo. Non è escluso che ci siano proposte importanti.

