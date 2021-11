Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 6 novembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 6 novembre 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, nel fine settimana dovrete fare attenzione alla gola. Andateci piano… La situazione astrologica sembra ottima per conoscere gente nuova. In ogni caso, questo weekend porta agitazione e nervosismo…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 6 novembre 2021), nelle prossime ore potrebbe esserci un incontro davvero piacevole. In amore, è importante misurare le parole. Potreste rivedere una persona a voi molto cara.

GEMELLI

Cari Gemelli, c’è tanta confusione in casa, sicuramente discuterete con una donna della famiglia. Nella serata di domani – sabato 6 novembre 2021 – regnerà la tensione, invece, domenica mattina sarete inizialmente fuori gioco.

CANCRO

Cari Cancro, i nuovi amori regalano forti emozioni, anche se voi preferite prima valutarli. Non date retta a un malumore che potrebbe condizionarvi: l’indifferenza è la migliore arma, usatela con calma e serenità.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 6 novembre 2021), le spese del weekend non sono tutte necessarie. Coltivate bene le amicizie che vi stanno a cuore. Arrivano buone soluzioni: potete finalmente pensare a un’ascesa nella carriera a cui state pensando da tempo.

VERGINE

Cari Vergine, la situazione amorosa è piuttosto strana ultimamente… Ci sono problemi economici, ma voi dovete cercare di stare alla larga dalle polemiche. Dovete fare attenzione a non spendere troppo. Usate la testa.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 6 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: possibile un incontro veramente piacevole!