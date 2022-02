Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 5 febbraio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 5 febbraio 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, vi aspettano giornate positive e produttive. Ritorneranno problemi del passato, ma in una luce più positiva. Siete molto determinati nel volere superare eventuali difficoltà che si presentano sul vostro cammino. Potreste iniziare qualcosa di bello in primavera. Saturno è dissonante, ma non impedirà le vostre ambizioni.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 5 febbraio 2022), state attraversando una fase difficile sia per i rapporti con gli altri sia in famiglia. Dovete tenere duro perché tutto ciò durerà ancora fino a metà del mese. Non disperate, questo stato di cose non manderà a monte tutto quello che avete fatto di buono di recente ma vi metterà solo un po’ a disagio.

GEMELLI

Cari Gemelli, non sottovalutate le relazioni sociali, perché potrebbero diventare un ottimo riferimento futuro. Nelle prossime ore tenete a freno l’umore e non strapazzatevi. Di recente forse avete avuto un distacco o comunque un problema che vi ha fatto soffrire, ma dovete guardare avanti.

CANCRO

Cari Cancro, vi attende un fine settimana ottimo per discutere di problemi familiari e affrontare questioni passate. Domenica qualcuno di voi risentirà della stanchezza e ci sarà un calo di umore. Se qualcuno è vicino alle vostre richieste o vi chiede un contatto, non rifiutate.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 5 febbraio 2022), lento recupero nel fine settimana. L’inizio del mese non è vi è piaciuto e avete affrontato momenti di polemica sia privati sia sul lavoro. Vi sentite sfruttati, ma dovete avere pazienza e non cedere ai colpi di testa.

VERGINE

Cari Vergine, siete in un periodo davvero fortunato e potete fare molto. Dite basta ad una storia importante che non va più, oppure a una situazione lavorativa che non vi soddisfa da tempo. Piccoli momenti di tensione a causa di disagi, rimandate progetti e discussioni importanti alla giornata di domenica.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 5 FEBBRAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: vi aspettano giornate positive e produttive.