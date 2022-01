Oroscopo Paolo Fox della settimana 31 gennaio al 6 febbraio 2022

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’astrologo vi attende una settimana da tre stelle su cinque. Venere ancora non vi protegge, ma presto le cose miglioreranno. In amore cercate di ritrovare fiducia. Alcune relazioni fanno fatica a decollare, forse non è il caso di insistere troppo. Sul lavoro cercate maggiore gratifiche, i successi sono all’orizzonte e le soddisfazioni arriveranno presto.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. Venere vi protegge ed è in ottimo aspetto, ciò significa che potrete presto togliervi grosse soddisfazioni. Potete fare nuove amicizie, allargare i vostri contatti e frequentare nuove persone. Sul lavoro sono in arrivo nuove opportunità e collaborazioni. Occhio, però alle spese eccessive.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. In amore sono in arrivo nuove passioni ed esperienze. Siete stanchi della solita routine e vi annoiate facilmente. Chi è single può guardarsi intorno e cercare nuove opportunità sentimentali, favoriti gli incontri. Sul lavoro non tiratevi indietro e accogliete a braccia aperte nuove opportunità, valutando pro e contro.

CANCRO

Cari Cancro, tre stelle. In amore la situazione non è facile da gestire, vi sentite smarriti e presi dal panico. Se ci sono stati litigi e discussioni con il partner, parlatevi e chiaritevi. Forse vi siete concentrati troppo su una persona sbagliata. Sul lavoro rimpiangete qualcosa, forse avete litigato con qualche persona importante e ve ne siete pentiti. Usate la vostra diplomazia per affrontare i problemi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (31 gennaio – 6 febbraio 2022), quattro stelle. In amore arriveranno giornate non facili, e potreste finire per mettere in discussione anche relazioni importanti. Evitate di essere troppo polemici e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Cercate di frequentare nuove persone, anche in amicizia. Sul lavoro potete vivere un cambiamento, siete stanchi della solita routine.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. L’amore è al top grazie a Venere che vi protegge, lasciatevi andare e preparatevi a vivere forti emozioni. Avete una passione e un fascino che farà cadere ai vostri piedi tutte le vostre prede. Sul lavoro avete superato un periodo complesso, ora vedete la luce in fondo al tunnel.

BILANCIA

Cari Bilancia, tre stelle. In amore c’è un po’ di agitazione, come se qualcosa o qualcuno stesse turbando la vostra serenità. Se vivete una storia troppo complessa o che non vi entusiasma come vorreste, forse è il caso di voltare pagina. Sul lavoro avete tanto da fare e non riuscite a stare fermi, cercate però di darvi delle priorità e prendervi un po’ di tempo per voi stessi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle. Bene l’amore, Venere favorisce gli incontri. Il suo flusso positivo durerà fino a metà marzo, approfittatene. Chi è single ha voglia di innamorarsi e trovare l’anima gemella. Sul lavoro dopo tanti sacrifici qualcuno riconosce i vostri meriti. Portate avanti i vostri obiettivi e fatevi notare di più.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. In amore vi stancate facilmente della routine e avete sempre bisogno di qualcosa di nuovo e diverso. Nuovi incontri in arrivo, lasciatevi andare e vivete sorprese con maggior entusiasmo, senza ansia. Sul lavoro cercate di non sottovalutare le proposte e di pensare al futuro, valutatele con attenzione ponderando pro e contro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, cinque stelle. In amore Venere vi protegge e vi dà fiducia. In questo periodo siete più affascinanti del solito. I pianeti che vi sorridono vi permettono di dimenticare il passato, soprattutto le situazioni di dolore e sofferenza. Sul lavoro nei prossimi mesi ci saranno belle novità e potrete togliervi grosse soddisfazioni. Dimostrate il vostro valore.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. In amore siete di nuovo invaghiti di una vecchia fiamma, ma il consiglio è di evitare le minestre riscaldate. Aspettate marzo, quando l’influsso di Venere vi permetterà di fare grandi incontri. Sul lavoro sarà necessario un taglio, anche se doloroso. Puntate in alto, arriveranno grandi conquiste.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. In amore gli incontri sono favoriti, chi vi vuole veramente bene saprà dimostrarlo ed essere vicino nei momenti difficili, questo vale anche per le amicizie. Venere favorisce le storie nate da poco. Sul lavoro è il momento di pensare al futuro: avete tante idee che vi porteranno lontano. Sorridete e lasciate da parte dubbi e malinconia.

