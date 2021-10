Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 30 ottobre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 30 ottobre 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, momento importante per i sentimenti: cambiamenti importanti in arrivo. Per quanto riguarda il lavoro, è arrivato il momento di farsi avanti. Forse avrete un incontro importante per il futuro. Coraggio, buttatevi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, avete bisogno di fare chiarezza in amore: sappiate, però, che non siete voi il problema. La ‘colpa’ è di una persona che non è convinta di quello che fa. Per quanto riguarda il lavoro, i prossimi tre mesi saranno importanti per definire una situazione e capire come muoversi.

GEMELLI

Cari Gemelli, stanchezza nell’aria. Piccole discussioni da gestire. Anche sul lavoro, la giornata non sarà delle migliori: sarete nervosi e stanchi. Avreste bisogno di un po’ di riposo, ma molti di voi non potranno concederselo.

CANCRO

Cari Cancro, Venere tornerà nel vostro segno nelle prossime settimane e questa è un’ottima notizia. Se viveete un legame da tempo potrete trovare nel partner il conforto che cercate.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 30 ottobre 2021), è arrivato il momento dei chiarimenti. C’è chi deve fare una scelta tra due persone o chi è molto arrabbiato con qualcuno. Per quanto riguarda il lavoro, questo è un momento ottimo per investire. Ma usate bene la testa.

VERGINE

Cari Vergine, siate cauti e prudenti in amore: le parole potrebbero ferire. Sul fronte del lavoro, avrete molto da fare: la situazione astrale prevede un cambiamento importante, non perdete questo treno.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 30 OTTOBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: ottima giornata per l’amore. Bene il lavoro dove servirà coraggio.

