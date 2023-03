Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 25 marzo 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 25 marzo 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di domani, sabato 25 marzo 2023, in amore la luna è un po’ contraria e richiede una maggiore ragionevolezza nei comportamenti. Sul lavoro, invece, tenete a bada le possibili polemiche. Rischiate di litigare con chi vi circonda.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 25 marzo 2023), se dovete chiedere qualcosa al partner rimandate la discussione ai primi di aprile. Per quanto riguarda il lavoro, bisogna stare un po’ attenti alle finanze.

GEMELLI

Cari Gemelli, avete la luna dalla vostra parte quindi via libera alle emozioni da condividere con il partner. Ricordatevi di circondarvi di persone positive e sul lavoro fatevi aiutare da qualche esperto in fatto di finanze.

CANCRO

Cari Cancro, in amore sarebbe meglio non agitarsi troppo perché la luna è opposta e non aiuta. Sul lavoro arrivano importanti possibilità per un grande cambiamento. Siete stanchi della solita routine e non vedete l’ora di lanciarvi in grandi novità.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (sabato 25 marzo 2023), in amore sarebbe meglio essere prudenti, anche se con qualcuno dell’ariete o del sagittario potrebbe nascere un bel sentimento. Sul lavoro non fatevi avanti adesso ma aspettate ancora un po’.

VERGINE

Cari Vergine, in amore l’energia continua a crescere e da qualche giorno ormai il sole non è più opposto. Sul lavoro potrebbe esserci qualche scontro con un collega. Cercate di mantenere la calma e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 MARZO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: in amore meglio essere prudenti e non prendersela se qualcosa non va come vorreste.