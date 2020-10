Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 17 ottobre 2020

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, sabato 17 ottobre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 17 ottobre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, per voi si preannunciano giornate un po’ difficili per l’amore: non riuscirete ad andare d’accordo con il partner. Sul fronte del lavoro, il periodo è produttivo anche se un po’ agitato.

TORO Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani – 17 ottobre 2020 -, siete innamorati, nelle prossime ore potrebbero arrivare le prime risposte… Per quanto riguarda il lavoro, qualcuno l’anno scorso ha deciso di fermarsi perché non ha creduto nelle proprie capacità. È arrivato il momento di ripartire.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, domani saranno favoriti i nuovi incontri, alcuni potranno essere anche interessanti. Approfittane! Per quanto riguarda il lavoro, cercate di essere diplomatici e di non stressarvi troppo.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cari Cancro, la giornata di domani partirà male per i sentimenti, ma non preoccupatevi perché dal pomeriggio il cielo tornerà sereno. Per quanto riguarda il lavoro, fate attenzione alle situazioni ambigue. Un accordo o un contratto potrebbero esseri sospesi o da rivedere. Tenete duro.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, la Luna sarà dissonante, cercate di essere cauti e prudenti in amore. Per quanto riuguarda il lavoro, previste ancora alcune difficoltà. Non stancatevi troppo, novità in arrivo.

VERGINE

Cari Vergine, in amore state cercando di ritrovare serenità e tranquillità. Questo fine settimana ci potrebbe essere un ritorno di fiamma… Per quanto riguarda il lavoro, questo è un bel periodo per parlare di prospettive professionali.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello della Vergine: ritorno di fiamma in vista? Buone notizie anche sul fronte del lavoro.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 17 ottobre 2020 Oroscopo Branko oggi, venerdì 16 ottobre 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 16 ottobre 2020