Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 9 dicembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 9 dicembre 2020, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, la passione si è finalmente risvegliata, per cui si prevede una serata di fuoco e fiamme a letto con il partner. Se invece siete single, potreste fare piacevoli incontri, anche solo di una notte. Per chi ha iniziato una nuova relazione, non fatevi condizionare dal passato. Dovete voltare pagina. Rischiate altrimenti di rovinare qualcosa di bello.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (9 dicembre 2020), vi sentirete parecchio stanchi e nervosi. Tutto sotto controllo, ma lo stress di questi giorni comincia a pesare. Sul lavoro state dando il massimo, e presto i vostri sforzi saranno ricompensati. D’altronde avete il sostegno di Luna, Venere, Giove e Saturno. Mica male.

GEMELLI

Cari Gemelli, si prevede una giornata tranquilla e serena, senza particolari ostacoli sul vostro cammino. Le stelle vi assistono, per cui se avete un progetto da portare avanti, lavorateci con entusiasmo. Momenti difficili non sono mancati, ma adesso il peggio è alle spalle. Siate più ottimisti anche in amore, sia se siete single, sia se siete in coppia.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 9 dicembre 2020), rispetto ai giorni precedenti le cose migliorano notevolmente. Approfittatene per portare avanti i vostri progetti, sia in ambito lavorativo che sentimentale. Quella che sta per aprirsi è una settimana all’insegna del recupero dopo un periodo complesso. Finalmente potete risolvere questioni rimaste in sospeso.

LEONE

Cari Leone, vivrete una giornata positiva, come d’altronde tutto il periodo che state affrontando. Le stelle sono dalla vostra parte, per cui date il massimo e sarete ricompensati. Favoriti nuovi incontri per i single. Buone prospettive anche in ambito lavorativo: in arrivo grandi soddisfazioni.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la giornata è davvero favorevole, per cui approfittatene per realizzare i vostri progetti. Se ci sono situazioni da mettere in chiaro, questa può essere la volta buona per farlo. In amore potreste finalmente conquistare una persona che vi interessa. Non fatevi prendere dall’ansia o dai dubbi e siate voi stessi.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: ottime prospettive sia in amore che sul lavoro.

