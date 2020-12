Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 9 dicembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 9 dicembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, per voi si preannuncia una giornata negativa e piena di agitazione in ambito lavorativo. Vi sentite poco apprezzati e vorreste maggiori riconoscimenti da parte di colleghi e superiori. Abbiate pazienza, presto le cose cambieranno e vi giocherete al meglio le vostre carte. In ogni caso, puntate tutto sull’amore. Avete un fascino irresistibile.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (9 dicembre 2020), si prevede una giornata fiacca e con scarse energie. Avreste proprio bisogno di una pausa per ricaricare le pile. Non siate pessimisti, basta semplicemente cambiare il proprio punto di vista. Per fortuna nei prossimi giorni potrete recuperare. Non riversare il vostro stress sul partner.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, per voi quella di domani sarà una giornata densa di impegni e all’insegna dello stress: avete tante responsabilità, e questo vi rende molto nervosi. A volte vorreste mollare tutto e fuggire via altrove, ma dovete resistere. Presto riceverete belle soddisfazioni che vi ripagheranno di tutte le fatiche.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 9 dicembre 2020), dopo un periodo complesso, finalmente potete togliervi ottime soddisfazioni in ambito lavorativo. Se ci sono dei problemi, cercate di risolvere il prima possibile. Può anche essere il momento per portare avanti un progetto che avevate accantonato. Questo vale anche a livello emotivo e sentimentale.

ACQUARIO

Cari Acquario, per voi si preannuncia una giornata davvero nervosa e agitata, come già era stato nei giorni scorsi. Per fortuna si tratta di una fase passeggera, e presto tutto andrà per il meglio. Dovete solo avere un po’ di pazienza, le cose si risolvono.

PESCI

Cari Pesci, quella di domani secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà una giornata piena di entusiasmo e voglia di fare. Avete le carte in regola per ottenere il massimo da tutti i vostri impegni e progetti. Sul lavoro fate passi da gigante e otterrete belle soddisfazioni. In amore sono favoriti i progetti a lunga scadenza, per cui se avete una coppia stabile iniziate a pensare a un matrimonio o ad avere un figlio.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 DICEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: tanta voglia di fare e grandi progetti in amore.

