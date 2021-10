Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 6 ottobre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 6 ottobre 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, con la Luna in opposizione è sempre meglio essere cauti e non fare il passo più lungo della gamba. Ci vuole grande attenzione, anche in amore, perché qualcosa potrebbe rovinarsi in maniera irrimediabile. Valutate bene le vostre prossime mosse. Sul lavoro arriveranno nuove chiamate e opportunità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 6 ottobre 2021), in amore dovete affrontare tutto con maggiore positività e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Rimandate ai prossimi giorni eventuali discussioni con il partner. Sul lavoro è un periodo ottimo per affrontare i cambiamenti.

GEMELLI

Cari Gemelli, approfittate di questo cielo favorevole per superare litigi e discussioni con il partner. Sul lavoro possono esserci intoppi di vario genere. A volte tendete a voler fare tutto da soli, forse perché non vi fidate a sufficienza del prossimo. Non siete però impeccabili e la stanchezza sta per farsi sentire parecchio.

CANCRO

Cari Cancro, state vivendo emozioni importanti e forti. Occhio perché in amore potrebbe esserci qualche problema con il partner. Sul lavoro non vi arrendete facilmente, anche se qualcosa non va come vorreste. D’altronde gli imprevisti fanno parte della vita. Attenzione alle spese un po’ eccessive.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 6 ottobre 2021), giornata favorevole, d’altronde la Luna è dalla vostra parte. Potete togliervi belle soddisfazioni. Non rimandate a data da destinarsi confronti e chiarimenti con il partner. Se ci sono state delle discussioni, parlatevi e chiarite al più presto.

VERGINE

Cari Vergine, amore in ottimo spolvero in questa fase della vostra vita. Questo può essere il momento giusto per parlare con il partner e chiarirsi. Sul lavoro state decisamente meglio: potete togliervi grandi soddisfazioni. In generale state affrontando un grosso cambiamento. Fatevi trovare pronti. Ampliate la vostra rete di contatti e conoscenze.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 6 OTTOBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: periodo ottimo nel quale togliervi grandi soddisfazioni.

