Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 5 gennaio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 5 gennaio 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, continua per voi un periodo non facile per i sentimenti. Ma mai dire mai perché presto potrebbero esserci novità interessanti. Sul lavoro vi state impegnando tanti, ma sentite di non essere apprezzati e di avere il giusto appoggio di colleghi e superiori.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 5 gennaio 2022), la giornata non filerà liscia in maniera tranquilla. L’amore per arrivare dovete cercarlo, altrimenti è difficile che vi cada dal cielo. Se avete già un partner, attenzione alla sua gelosia. Sul lavoro potete portare avanti i vostri progetti.

GEMELLI

Cari Gemelli, con la Luna favorevole e Mercurio attivo si prospetta un’altra giornata interessante per il vostro segno. Sul lavoro vi consigliamo grande cautela. Marte in opposizione genera un certo nervosismo, potreste perdere facilmente la pazienza. Mantenete la calma.

CANCRO

Cari Cancro, Venere in opposizione può portare a qualche dubbio in amore. Soprattutto se la vostra storia è già abbastanza turbolenta. Sul lavoro tante incertezze, soprattutto dal punto di vista economico. Avete speso oltre le vostre possibilità. Concretizzate le possibilità che si presentano dinnanzi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 5 gennaio 2022), a volte parlate troppo e finite per farlo a sproposito. Mercurio e Luna in opposizione possono portare a qualche conflitto in amore. Cercate di chiarirvi con il partner. Sul lavoro possono esserci discussioni con il capo.

VERGINE

Cari Vergine, giornata ottima per i sentimenti. Nuove relazioni possono nascere all’improvviso. Sul lavoro siate impassibili, come se nulla vi abbia travolto. Eppure a volte è proprio difficile mantenere la calma, ma il consiglio è di mordervi la lingua.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 5 GENNAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: avete tanti pianeti favorevoli, ma attenzione a un po’ di nervosismo di troppo.