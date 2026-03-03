Icona app
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 4 marzo 2026

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 4 marzo 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 4 marzo 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, avete voglia di cambiare marcia. Dopo qualche tensione recente, sentite che è arrivato il momento di dire le cose come stanno. Va bene la sincerità, ma evitate toni troppo accesi. In amore c’è bisogno di dialogo vero: chi è in coppia deve chiarire una piccola incomprensione, i single potrebbero fare un incontro stimolante ma inaspettato. Sul lavoro una situazione si sblocca lentamente: abbiate fiducia nei vostri tempi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 4 marzo 2026), il cielo vi invita alla stabilità emotiva. Siete tra i segni che hanno bisogno di certezze e ora volete fatti concreti, non promesse. In amore le coppie solide fanno progetti, mentre chi vive una storia incerta deve prendere una decisione. Nel lavoro è il momento di consolidare ciò che avete costruito. Attenzione solo a una spesa imprevista che va gestita con prudenza.

GEMELLI 

Cari Gemelli, siete brillanti e pieni di idee, ma rischiate di voler fare tutto insieme. Scegliete una priorità. In amore torna la leggerezza, ma attenzione alle ambiguità se c’è già qualcuno nel vostro cuore. Sul lavoro possibili novità interessanti, soprattutto per chi comunica o si muove molto. Una telefonata può cambiare l’umore della giornata.

CANCRO

Cari Cancro, siete più sensibili del solito. Le emozioni sono amplificate e questo può essere un dono se sapete ascoltarvi. In amore cercate rassicurazioni: parlate con il cuore aperto. Le coppie possono recuperare complicità. Nel lavoro arriva una responsabilità nuova che vi farà crescere. Non abbiate paura di mettervi in gioco.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 4 marzo 2026), tornate protagonisti. Il cielo vi sostiene e vi restituisce fiducia. In amore c’è passione, ma evitate giochi di orgoglio. Ogni tanto fate un passo verso l’altro. Nel lavoro possibili riconoscimenti o conferme attese da tempo. È il momento di credere di più in voi stessi.

VERGINE

Cari Vergine, periodo di organizzazione e sistemazione. State mettendo ordine nelle vostre priorità. In amore però serve più spontaneità: non tutto si può analizzare. Nel lavoro buone notizie in arrivo, soprattutto per chi aspetta una risposta. Attenzione allo stress fisico: riposate di più.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 4 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: tornate protagonisti. Il cielo vi sostiene e vi restituisce fiducia.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca