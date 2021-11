Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 3 novembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 3 novembre 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, Venere in opposizione può creare qualche disagio in amore. Cercate di essere pazienti e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Sul lavoro fate qualcosa che sia giusta per voi. Evitate di fare il passo più lungo della gamba dal punto di vista economico, vale a dire non spendete troppo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 3 novembre 2021), in amore è arrivato il momento di prendere decisioni importanti. Sul lavoro c’è un certo nervosismo, perché qualcosa non va come vorreste, ma non prendetevela troppo.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore giornata promettente per i sentimenti, potete conquistare una persona che vi piace da tempo e che non avete avuto il coraggio di corteggiare. Sul lavoro un progetto potrà decollare entro il prossimo anno, già nei primi mesi. Fatevi trovare pronti e coltivateli.

CANCRO

Cari Cancro, qualche divergenza in amore per le coppie che non sono in crisi. Sul fronte lavorativo è il caso di fare un punto della situazione. La svolta è vicina, potete costruire qualcosa di prezioso e mettere a tacere invidie e gelosie.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 3 novembre 2021), in amore Venere è favorevole e in particolare nel weekend avrete la Luna dalla vostra parte. Ottime notizie dunque per i sentimenti. Sul lavoro avete la sensazione di aver dato tanto e ricevuto poco.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

VERGINE

Cari Vergine, giornata sottotono per i sentimenti, attenzione a non litigare con il partner. In generale però le stelle sono favorevoli, per cui mantenete la calma e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Sul lavoro potrebbero arrivare grandi notizie a partire dal 10.

L’OROSCOPO DI FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 3 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: giornata promettente in amore. Sul lavoro potete costruire qualcosa di speciale.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO, PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA