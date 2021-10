Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 20 ottobre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 20 ottobre 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in amore può nascere qualcosa di speciale, in particolare con persone dei Gemelli e dell’Acquario. Sul lavoro avete tanti progetti in ballo, ma a volte dovete imparare ad ascoltare i consigli e i pareri altrui, invece di fare sempre di testa vostra.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, la giornata prevede qualche problema in amore o comunque un po’ di pensieri che vi ronzano per la testa e vi tolgono il sonno, ma presto tutto si risolverà. Per quanto riguarda investimenti e affari, cercate di non fare il passo più lungo della gamba, non è il momento migliore.

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata vi vede in una fase di ripresa in ambito sentimentale: entro metà novembre tutti i nodi verranno al pettine. Sul lavoro riuscite a cavarvela sempre in qualche modo, ma cercate di non tirare troppo la corda. Se ci sono questioni legali in ballo, affidatevi a una persona competente.

CANCRO

Cari Cancro, vi aspetta una giornata piuttosto tranquilla in amore. Non sono previsti al momento particolari cambiamenti, né in positivo né in negativo, ma d’altronde lo status quo non vi dispiace. Sul lavoro non azzardate troppo, soprattutto se il motivo è solo quello di mettervi in mostra o in gioco.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 20 ottobre 2021), grandi emozioni in vista per il vostro segno. Venere e Luna sono favorevoli, che volete di più? Sul lavoro cercate di portarvi avanti, perché poi nel weekend ci sarà un calo.

VERGINE

Cari Vergine, in amore è arrivato il momento di decidere cosa fare. Inutile tenere le cose in sospeso o in ballo troppo a lungo. Dovete capire se la vostra relazione ha ancora senso di esistere o se è meglio chiudere baracca e burattini. Sul lavoro alcune questioni legali vi creano un forte stress.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: grandi emozioni in arrivo, tornate a ruggire.

