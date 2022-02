Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 2 febbraio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 2 febbraio 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in amore, se c’è una persona a cui tenete particolarmente, cercate di stare attenti in questi giorni: il pomeriggio di domani sarà sicuramente migliore della mattinata.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 2 febbraio 2022), nell’ultimo periodo siete molto stressati e questo potrebbe riversarsi anche sull’amore. Cercate di evitarlo. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione è difficile: probabile che voi abbiate qualcosa da risolvere in ambito economico.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore ora è arrivato il momento di risolvere i problemi legati al passato, soprattutto se avete affrontato una separazione. Capitolo lavoro: bella dose di creatività in arrivo nelle prossime ore, non passerete di certo inosservati.

CANCRO

Cari Cancro, in questi giorni sembra veramente difficile andare d’accordo con il partner: al mattino cercate di non cadere nelle provocazioni. Per quanto riguarda il lavoro, probabile che nasca e maturi una gran voglia di cambiamento.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (mercoledì 2 febbraio 2022), in amore sembrate non molto convinti. Sul lavoro, previsti invece grandi propositi per il futuro. Potrebbero offrirvi qualcosa di impegnativo, ma potreste anche abbandonare un incarico. Cambiamenti.

VERGINE

Cari Vergine, in amore approfittate di questa situazione astrologica, in arrivo belle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, chi ha un’attività in proprio potrebbe ricevere una proposta allettante. Qualcosa che potrebbe anche entusiasmare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 FEBBRAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: bene l’amore e il lavoro dove potrebbe arrivare una proposta importante.