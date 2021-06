Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 16 giugno 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 16 giugno 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, il consiglio è di rimandare per il momento discussioni importanti, perché le stelle non sono pienamente favorevoli. In particolare evitate scontri con gli ex. Sul lavoro potrebbero presto esserci novità interessanti. Valutate pro e contro prima di accettare eventuali offerte, altrimenti rischiate poi di peggiorare le cose.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, bene l’amore per chi ha una relazione stabile, mentre i nuovi amori devono fare attenzione perché non tutto procede per il verso giusto. Bisogna prima conoscersi a fondo per capire se è una storia che può avere futuro. Sul lavoro vorreste maggiore libertà e autonomia.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

GEMELLI

Cari Gemelli, i problemi in questa giornata non mancheranno. Perché non parlarne con il partner? Se è davvero il vostro compagno, sarà anche un ottimo confidente, pronto a raccogliere ansie e paure. Sul lavoro siete irascibili e perdete facilmente la pazienza, evitate le discussioni e mantenete la calma.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox possono esserci un po’ di tensioni e conflitti nella giornata di domani, per cui cercate di mantenere la calma e non prendervela per ogni cosa. D’altronde la Luna è in opposizione, per cui l’invito è alla cautela. Sul lavoro, anche nelle piccole cose, dovete metterci il massimo dell’attenzione e della cura.

LEONE

Cari Leone, le emozioni sono sempre più vive e in aumento, e più si avvicina luglio più vivrete situazioni e sensazioni indimenticabili. Dal 27 di questo mese inoltre Venere sarà nel segno e vi protegge in amore. Se siete single da tempo, potete trovare l’anima gemella. Sul lavoro la vostra perspicacia e voglia di sfondare vi porterà lontano.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, questa Luna vi protegge e vi assiste ed è già una gran cosa. Approfittate per godere di una serata in compagnia delle persone che amate, dal partner agli amici di una vita, coi quali sapete che potete confidarvi ed essere voi stessi senza essere giudicati. Sul lavoro siete molto determinati ma serve anche pazienza.

L’OROSCOPO DI FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 GIUGNO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: presto vivrete fortissime emozioni, fatevi trovare pronti.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO, PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA