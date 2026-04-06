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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Martedì 7 aprile 2026

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 7 aprile 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 7 aprile 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, vi attende una giornata dinamica e ricca di stimoli. Avete voglia di fare, di agire e di dimostrare il vostro valore, soprattutto sul lavoro, dove potreste prendere un’iniziativa importante. Coraggio: datevi da fare.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 7 aprile 2026), il cielo vi invita alla calma e alla concretezza. Quello che state vivendo è un buon periodo per consolidare una posizione lavorativa o per sistemare questioni pratiche rimaste in sospeso.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE
GEMELLI 

Cari Gemelli, giornata vivace e mentalmente stimolante. Le stelle nel corso delle prossime ore favoriranno la comunicazione, i contatti e le nuove idee. Lavoro? Potete ottenere risposte interessanti nel corso delle prossime ore di questo inizio aprile.

CANCRO

Cari Cancro, molti di voi nel corso delle prossime ore vivranno diverse emozioni profonde ma anche bisogno di protezione. Potreste sentirvi più sensibili del solito. Per quanto riguarda il lavoro, serve maggiore concentrazione nel corso di queste ore.

oroscopo paolo fox domani
AGF
LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 7 aprile 2026), nel corso delle prossime ore avvertire una grande energia e un forte desiderio di affermazione. La settimana che parte ora sarà favorevole per mettervi in luce e ottenere riconoscimenti.

VERGINE

Cari Vergine, periodo di organizzazione e riflessione per molti di voi. Le stelle nel corso delle prossime ore vi aiuteranno a rimettere ordine e a fare chiarezza su un progetto o una scelta recente.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 7 APRILE 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: grande energia e forte desiderio di affermazione.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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