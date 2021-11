Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 30 novembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 30 novembre 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, venite da un mese molto strano per l’amore. I separati da ora potranno cercare nuovi amori. Per quanto riguarda il lavoro, sono in arrivo nuove proposte ma voi avete dei dubbi. La situazione si sbloccherà entro la fine dell’anno.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 30 novembre 2021), Luna favorevole in amore, avete una bella capacità di azione. Anche sul lavoro la situazione generale è migliore rispetto al recente passato.

GEMELLI

Cari Gemelli, una giornata che parte bene in amore, con la Luna favorevole. Attenti alle polemiche. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione migliora, ma non scordatevi dei problemi recenti che avete dovuto superare.

CANCRO

Cari Cancro, Luna e Venere saranno contrari anche nelle prossime ore, provocazioni in arrivo. Mordetevi la lingua. Capitolo lavoro: non lasciate il certo per l’incerto. Non ora. Ponderate bene le mosse.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 30 novembre 2021), periodo ottimo: Luna, Mercurio e Sole favorevoli. Ottime occasioni anche per fare nuove amicizie. Lavoro? Sfruttate le vostre capacità, la vostra genialità e la buona carica vitale.

VERGINE

Cari Vergine, attenti in amore, potrebbero esserci dei problemi con Sagittario e Gemelli. Sono segni agitati in questo periodo. Per quanto riguarda il lavoro, fate attenzione alle tensioni e alle parole.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 30 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: ottima giornata per l’amore. In miglioramento anche il lavoro.