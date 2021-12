Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 28 dicembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 28 dicembre 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la Luna sarà opposta in amore per tutta la mattinata di domani, la serata andrà meglio. Per quanto riguarda il lavoro, guardatevi da persone del passato che non sono dalla vostra parte. Potrebbero mettervi il bastone tra le ruote.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 28 dicembre 2021), questa giornata, in amore, vi invita a fare progetti importanti per il futuro. Capitolo lavoro: se avete un impiego a contatto con il pubblico, piano piano recupererete la strada persa.

GEMELLI

Cari Gemelli, Luna favorevole in amore: godetevi questo sentimento senza preoccupazioni. Per quanto riguarda il lavoro, i vostri ultimi progetti sono andati bene. Avanti così!

CANCRO

Cari Cancro, non vi state preparando per un Capodanno chiassoso: ricercate solo la tranquillità. Un po’ di pace. Tutte le imprese devono essere riviste, mettete in moto nuovi progetti.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 28 dicembre 2021), se qualcosa non va in amore, cercate di mantenere il controllo: l’agitazione potrebbe rovinare tutto. Calma. Lavoro? Se lavorate in azienda potrebbero cambiare i vertici. Antenne dritte e testa pensante.

VERGINE

Cari Vergine, meglio organizzare un capodanno tranquillo. Per quanto riguarda il lavoro, questi giorni sono importanti per risolvere un piccolo problema personale.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 DICEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: Luna favorevole in amore, bene anche il lavoro.