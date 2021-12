Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 28 dicembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 28 dicembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, per voi si prospetta una giornata interessante, la Luna nel vostro segno porta una maggiore tranquillità, ma siate pazienti con i nati sotto i segni del Cancro e dell’Ariete. Per quanto riguarda il lavoro, portate avanti le vostre idee ma abbiate anche pazienza nel farle maturare poco a poco.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (28 dicembre 2021), la luna a breve tornerà nel vostro segno, questo è un ottimo periodo in amore. Per quanto riguarda il lavoro, si preannunciano situazioni conflittuali, ma potete farvele scivolare addosso.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, evitate di essere troppo polemici in amore. Capitolo lavoro: le condizioni economiche non soddisfano affatto le vostre aspettative. Cercate di cambiare registro.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore non si prevedono grandi complicazioni ma potreste esser messi alla prova da partner. Attenti alle spese esagerate. E’ il momento di fare un po’ di economia.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 28 dicembre 2021), venite da un periodo in cui la Luna è favorevole in amore, ma domani lo sarà un po’ meno: se dovete fare richieste è il caso di agire subito! Chi ha avuto difficoltà sul lavoro riuscirà a recuperare entro febbraio 2022.

PESCI

Cari Pesci, feste malinconiche per voi, in amore, anche se avete vicino la persona migliore del mondo. Attenti ai ritardi sul lavoro. Una volta ok, due ritardi sono già troppi…

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 DICEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Bilancia: giornata interessante in amore. Buone notizie in vista sul lavoro.