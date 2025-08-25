Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 26 agosto 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 26 agosto 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, con Giove in ottima posizione si può fare ciò che si vuole. I nuovi affari andranno bene e non avete incertezze ma è il passato che vi richiama all’ordine e vi invita a mettere a posto conti in sospeso. Mettete da parte l’orgoglio e le questioni lavorative, finché potete.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 26 agosto 2025), avreste bisogno di fare un po’ più di vita mondana, di rilassarvi, di divertirvi di più! Se si discute troppo di lavoro, sarà meglio essere cauti perché potrebbero nascere situazioni conflittuali.

GEMELLI

Cari Gemelli, in queste ore di fine agosto avete in mente tante idee, così come la voglia di mettervi in gioco: non sapete stare senza fare nulla e, anche quando decidete di prendervi un periodo di stop, vi innervosite perché detestate l’inattività. Siete avventurieri e iper energici, grazie all’influenza di Venere, ma date tempo al tempo e non commettete l’errore di strafare.

CANCRO

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore potrete guadagnare la stima di persone che erano lontane dalle vostre vite, le stelle sono in buona posizione per migliorare quest’aspetto! Incontro importante previsto a brevissimo, un evento speciale invece arriverà entro il weekend.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 26 agosto 2025), avete una grande capacità d’azione e siete anche circondati da persone disponibili nei vostri confronti, oltre che favoriti da stelle benevole. Siete reduci da un periodo davvero magico!

VERGINE

Cari Vergine, Giove è in aspetto migliore e lo stress si sta pian piano diradando! In compenso siete più disponibili al colloquio, al dialogo e al compromesso. Non trascurate l’amore, le relazioni personali, la vita di famiglia e i rapporti con gli altri.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: con Giove in ottima posizione si può fare ciò che si vuole.