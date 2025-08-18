Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 19 agosto 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 19 agosto 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, state avvertendo una certa agitazione soprattutto se bisogna risolvere un problema importante che vi affligge da tempo. In questo momento una parola è poca e due sono troppe…

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 19 agosto 2025), avvertite una certa serenità anche se sono in corso delle nuove collaborazioni che all’inizio potrebbero un po’ faticare a carburare. Di recente le spese che avete sostenuto sono state davvero eccessive, adesso è il momento di tirare i remi in barca.

GEMELLI

Cari Gemelli, state concentrando la vostra attenzione su un obiettivo ben preciso e avete le idee estremamente chiare. Stanno per arrivare giornate di schiarite a livello amoroso anche perchè dal 25 agosto anche Venere tornerà favorevole. Le stelle predicano prudenza e pazienza.

CANCRO

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore dovrete cercare di evitare che i pensieri negativi prendano il sopravvento. Spesso la malinconia si affaccia nella vostra vita ma avete le risorse giuste per venire fuori da questa situazione. La Luna tocca il segno mentre il supporto di Venere e Giove si farà ben presto sentire.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 19 agosto 2025), è spiccata in voi la grande capacità di costruire relazioni solide e nutrienti con le altre persone e ne avrete ancora meno dal 25 agosto quando avrete Venere nel vostro segno zodiacale.

VERGINE

Cari Vergine, alcune questioni irrisolte potrebbero finire per togliervi il sonno: le stelle vi consigliano di darvi da fare per venire a capo di queste situazioni spinose con un occhio di riguardo anche alla vostra salute.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: è spiccata in voi la grande capacità di costruire relazioni solide.