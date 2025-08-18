Icona app
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 19 agosto 2025

di Giovanni Macchi
Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 19 agosto 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI –  Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 19 agosto 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, qualcuno nel corso delle prossime ore potrebbe cercare di provocarvi e di mettervi in difficoltà. State avvertendo il desiderio di vivere la vita con passione e pieno coinvolgimento. Dal punto di vista emotivo qualcosa non va per il verso giusto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 19 agosto 2025), questa bella Luna in aspetto favorevole potrebbe portare soluzioni importanti ai vostri problemi. Molto presto arriveranno anche belle intuzioni. Questa Luna vi consentirà anche di rivivere il fascino dell’eccitamento del primo incontro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, non è facile per voi vivere con serenità a causa dei recenti accadimenti. La Luna opposta vi sta causando qualche problema di troppo. In caso di divergenze in amore, a partire dalla seconda parte della settimana sarà più facile riuscire a riconciliarsi con il partner.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete alla ricerca di nuove compagnie o di nuove iniziative a livello lavorativo. I cambiamenti radicali che cercate non arriveranno da un giorno all’altro. La passione nelle ultime settimane è stata altalenante forse perchè avete accanto una persona che si è dimostrata un po’ fredda.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (martedì 19 agosto 2025), state avvertendo la necessità di ottenere delle conferme. Controllate bene se avete qualche debito o qualche pendenza ancora irrisolta dal punto di vista finanziario.

PESCI

Cari Pesci, nel corso delle prossime ore dovrete affrontare questioni piuttosto complesse. Venere in ottimo aspetto rappresenta per voi sicuramente una bella opportunità per risolvere un problema importante. Nelle prossime ore avrete delle stelle che vi daranno nuove opportunità per recuperare la serenità perduta.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 19 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: questa bella Luna in aspetto favorevole potrebbe portare soluzioni importanti ai vostri problemi.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Ricerca