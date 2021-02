Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 16 febbraio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 16 febbraio 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la Luna è nel vostro segno e finalmente le situazioni inizieranno a prendere una giusta piega. Tenete duro sia in amore sia nel lavoro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (16 febbraio 2021), in arrivo una situazione migliore per i sentimenti. Dovrete esserne orgogliosi, perché siete arrivati qui con le vostre sole forze. Previsti ottimi risultati anche sul lavoro.

GEMELLI

Cari Gemelli, la giornata di domani si prospetta ottimale per i rapporti di coppia. Non abbiate paura di aprirvi e buttarvi nelle varie situazioni. Per quanto riguarda il lavoro, mantenete alta l’attenzione.

CANCRO

Cari Cancro, domani evitate le discussioni, non ne uscireste vincitori. Le polemiche sono da tenere da parte anche in ambito lavorativo. Potrebbero arrivare dei cambiamenti positivi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Fox di domani, il periodo è ideale per conoscere nuove persone che vi porteranno alla scoperta di emozioni positive. Per quanto riguarda il lavoro, è prevista una buona giornata, sfruttate queste 24 ore al meglio.

VERGINE

Cari Vergine, sono giornate molto interessanti per i nuovi incontri. Sfruttale al massimo. Delle spese improvvise attireranno la vostra attenzione: tenetele sotto controllo il più che potete.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: ottime notizie sia dal fronte sentimentale sia da quello lavorativo. Avanti così.

