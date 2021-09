Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 27 settembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 27 settembre 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, cercate di dare più spazio all’amore; la prossima settimana sarà ricca di passione. In arrivo tantissime soddisfazioni sul lavoro: cercate di raccogliere tutte le occasioni che vi capiteranno a tiro. Ottime le giornate di giovedì e venerdì.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 27 settembre 2021), settimana ricca di soddisfazioni dal punto di vista lavorativo. Non temete le partenze lente, sarete solo un po’ “lenti”. In amore volete mettere bene in chiaro con il partner le cose che non funzionano.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi si prospetta un ottimo inizio di settimana con grandi soddisfazioni sul lavoro. Non sarà da meno l’amore dal momento che Venere favorevole vi spinge ad ottenere sempre di più.

CANCRO

Cari Cancro, sarà un inizio settimana positivo. In amore cercate di non ferire il partner con parole cattive mentre nei rapporti con gli altri cercate di recuperare la fiducia. Per quanto riguarda il lavoro, c’è la possibilità di fare qualcosa di importante.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 27 settembre 2021), Venere è dalla vostra parte per cui chi ha messo fine ad una storia potrebbe presto vivere una nuova emozione. Occasioni da cogliere per emergere nel lavoro. Ottime le giornate di giovedì e venerdì.

VERGINE

Cari Vergine, settimana importante. In amore Venere è passionale e aiuta chi è single e chi vuole ufficializzare una relazione. Settimana importante per il lavoro e lo studio. Sabato e domenica saranno le giornate migliori.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 27 SETTEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: settimana importante sia per l’amore sia per il lavoro.

