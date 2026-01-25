Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 26 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 26 gennaio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, periodo di grande fermento. L’energia non ti manca, ma va incanalata con intelligenza. In questi giorni senti il bisogno di affermarti, di dire “ci sono anch’io”, soprattutto nel lavoro. Attenzione però agli scatti d’orgoglio: non tutti sono contro di te, qualcuno sta solo aspettando un tuo segnale più morbido. In amore torna la passione, ma serve dialogo. Chi è solo ha voglia di emozioni vere, non di giochi a metà.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 26 gennaio 2026), un momento in cui la pazienza – che non ti manca – diventa la tua vera forza. Sul lavoro c’è da sistemare qualcosa, magari un accordo o una questione economica rimasta in sospeso. In amore, chi ha vissuto tensioni ora può ritrovare stabilità. Le stelle ti chiedono una cosa sola: fidarti di più di ciò che senti, senza paura di cambiare abitudini.

GEMELLI

Cari Gemelli, le idee non mancano, ma il rischio è fare troppe cose insieme. Serve una scelta chiara. In amore sei più comunicativo del solito, ma attenzione alle parole: possono unire o dividere. Chi è single è molto magnetico, ma deve capire cosa vuole davvero. Bene i contatti, gli incontri, le occasioni nate per caso.

CANCRO

Cari Cancro, stai vivendo una fase in cui il cuore conta più di tutto, ma non devi dimenticare la concretezza. In famiglia o in coppia serve chiarezza: non dare per scontato che gli altri capiscano tutto senza parlare. Il lavoro richiede pazienza, ma presto arrivano risposte. È tempo di prenderti cura di te, anche fisicamente.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 26 gennaio 2026), dopo un periodo un po’ faticoso, ritrovi forza e determinazione. Sul lavoro puoi rimetterti in gioco, proporre, osare. In amore cresce il desiderio di stabilità, ma senza rinunciare alla passione. Attenzione solo all’orgoglio: a volte chiedere è più forte che comandare. Ottimo momento per chi vuole rilanciare un progetto.

VERGINE

Cari Vergine, stai cercando ordine, ma la vita ti chiede flessibilità. È un periodo utile per chiarire, sistemare, riorganizzare, soprattutto nel lavoro. In amore sei più riflessivo del solito: senti il bisogno di certezze. Chi è single non si accontenta più. Le stelle ti invitano a non essere troppo severo con te stesso: non tutto deve essere perfetto per funzionare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: dopo un periodo un po’ faticoso, ritrovi forza e determinazione.