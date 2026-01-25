Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 26 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 26 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, dopo tensioni o indecisioni, ora puoi ritrovare equilibrio, soprattutto nei rapporti. In amore è il momento giusto per parlare, chiarire, fare pace. Sul lavoro ci sono scelte importanti: non rimandare troppo. Segui ciò che ti fa stare bene, anche se non è la strada più comoda.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 26 gennaio 2026), stai vivendo un periodo di trasformazione: qualcosa va lasciato andare per fare spazio al nuovo. In amore sei passionale ma anche più vulnerabile: non chiuderti. Sul lavoro puoi ottenere molto, ma evita scontri inutili. Le stelle ti aiutano se impari a fidarti un po’ di più.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, voglia di libertà, di movimento, di nuovi orizzonti. È un periodo favorevole per viaggi, studi, cambiamenti. In amore sei sincero, ma a volte un po’ diretto: dosa le parole. Chi è single ha buone occasioni, soprattutto lontano dal solito ambiente. Il lavoro riparte con nuove prospettive.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, responsabilità e concretezza sono al centro. Stai costruendo qualcosa di importante, anche se i risultati non sono ancora tutti visibili. In amore hai bisogno di certezze, ma anche di più leggerezza. Sul lavoro le stelle premiano la costanza. Non trascurare il riposo: anche i più forti hanno bisogno di fermarsi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 26 gennaio 2026), creatività e cambiamento. È un periodo in cui senti il bisogno di rompere schemi e fare qualcosa di diverso. In amore vuoi libertà ma anche complicità: chiarisci cosa desideri. Sul lavoro idee innovative possono portare lontano, ma serve concretezza. Segui l’istinto, ma con i piedi per terra.

PESCI

Cari Pesci, sensibilità alle stelle. Sei più intuitivo del solito e questo ti aiuta nelle relazioni. In amore c’è voglia di romanticismo, ma attenzione alle illusioni. Sul lavoro segui l’ispirazione, ma organizza meglio il tempo. È un periodo di crescita interiore: ascolta i segnali che arrivano.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: sensibilità alle stelle. Sei più intuitivo del solito e questo ti aiuta nelle relazioni.