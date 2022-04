Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 25 aprile 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 25 aprile 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, nelle prossime ore avrete la Luna favorevole che animerà soprattutto l’ambito amoroso rendendolo più curioso e stimolante del solito. Le coppie ritroveranno l’intesa persa mentre per i single, grazie a Venere, sono in arrivo emozioni soprattutto nel fine settimana.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 25 aprile 2022), sarete molto riflessivi grazie a Mercurio. In amore i single avranno idee molto chiare su quello che desiderano mentre le coppie faranno una vera e propria rivoluzione, in meglio.

GEMELLI

Cari Gemelli, da domani vi sentirete molto più romantici grazie a Venere che vi garantirà sensazioni molto profonde con il partner. Chi è in coppia si sentirà più romantico e sognante mentre i single saranno più razionali.

CANCRO

Cari Cancro, vi attende una settimana all’insegna dell’amore grazie alla vicinanza di Mercurio. Novità in vista anche per i single: in arrivo per voi belle novità in amore.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 25 aprile 2022), i sentimenti prenderanno il volo e saranno più briosi, profondi. Cercherete molte attenzioni da chi vi sta vicino.

VERGINE

Cari Vergine, nelle prossime ore sarete molto più elastici con il patner in amore rendendovi più sciolti e promettenti. Dovrete cercare di modificare ciò che non va con accuratezza. Usate bene la testa.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 APRILE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: ottime notizie in vista per l’amore. Sia per le coppie sia per i single.