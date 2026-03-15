Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 16 marzo 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 16 marzo 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, potreste sentire una forte spinta a prendere in mano una situazione che negli ultimi giorni vi ha fatto riflettere. Avete energia e determinazione, ma il consiglio delle stelle è di non agire solo sull’onda dell’impulsività. Nel lavoro qualcuno potrebbe chiedervi di prendere una posizione chiara o di guidare un progetto. In amore cercate di evitare discussioni inutili: il dialogo sincero può risolvere più di quanto pensiate.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 16 marzo 2026), la giornata porta un clima più stabile e rassicurante. Dopo un periodo di pensieri e dubbi, oggi potreste ritrovare una certa serenità nelle scelte quotidiane. Nel lavoro è il momento di concentrarsi su obiettivi concreti e non disperdere energie. In amore le coppie riscoprono la complicità attraverso piccoli gesti, mentre i single potrebbero sentirsi attratti da qualcuno che trasmette sicurezza.

GEMELLI

Cari Gemelli, la vostra curiosità vi porta a cercare nuove informazioni o nuovi contatti. Potrebbe arrivare una notizia interessante o una proposta da valutare con attenzione. Nel lavoro le idee non mancano, ma dovrete scegliere su cosa concentrarvi davvero. In amore cercate di essere più chiari: evitare un discorso potrebbe creare più confusione.

CANCRO

Cari Cancro, la giornata vi invita a proteggere la vostra tranquillità emotiva. Non tutto merita la vostra attenzione e oggi è importante selezionare le energie da dedicare agli altri. Nel lavoro mantenete la calma anche se qualcuno sembra voler creare tensioni. In amore invece si apre uno spazio per momenti sinceri e profondi con la persona che amate.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 16 marzo 2026), torna una buona energia e con essa la voglia di mettervi in gioco. Quando siete motivati riuscite a trascinare anche gli altri con il vostro entusiasmo. Nel lavoro potrebbe arrivare un’occasione per dimostrare le vostre capacità. In amore cercate di essere meno orgogliosi e più disponibili al confronto.

VERGINE

Cari Vergine, la vostra capacità di organizzazione sarà particolarmente utile. Potreste riuscire a risolvere una questione pratica o a sistemare qualcosa che vi preoccupava da tempo. Nel lavoro la vostra precisione viene apprezzata. In amore però cercate di non analizzare tutto: lasciate spazio anche alla spontaneità.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: torna una buona energia e con essa la voglia di mettervi in gioco.