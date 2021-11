Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 4 novembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 4 novembre 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, nel weekend ormai prossimo dovrete fare parecchia attenzione in amore, se non volete litigare e discutere con il partner. Gestite il tutto con calma. Sul lavoro nuovi progetti e contatti danno i loro frutti. Insistete su questa strada.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 4 novembre 2021), sarà una giornata interessante in amore sotto tanti punti di vista. Ci sono belle emozioni in arrivo e presto potrete conquistare l’anima gemella, se siete single da tempo. Sul lavoro arrivano soluzioni ai problemi in essere.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore è arrivato il momento di fare chiarezza. Se ci sono litigi e discussioni con il partner, parlatevi e chiarite. Sul lavoro i problemi da risolvere non mancano, ma potete trovare presto una soluzione. Non arrendetevi di fronte alle prime difficoltà.

CANCRO

Cari Cancro, in amore evitate le polemiche, che ultimamente sono all’ordine del giorno. C’è nervosismo e possibili litigi soprattutto con i nati sotto il segno della Bilancia e dell’Ariete. Sul lavoro avete tante idee e progetti da realizzare: Luna e Mercurio sono dalla vostra parte.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 4 novembre 2021), se c’è qualcuno che vi piace, andategli incontro e non temete di fare brutte figure. Inoltre nel weekend avete la Luna dalla vostra parte. Sul lavoro potete mettere a punto un progetto da realizzare nei prossimi giorni.

VERGINE

Cari Vergine, giornata positiva, d’altronde la Luna è dalla vostra parte. I sentimenti infatti sono al top. Sul lavoro Marte è favorevole, per cui potete risolvere un problema di lungo corso che vi attanaglia. Rimboccatevi le maniche.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 4 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: giornata splendida splendente, sia in amore che sul lavoro.