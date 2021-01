Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 28 gennaio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 28 gennaio 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, giornata di recupero in amore dopo un periodo un po’ complesso. Se ci sono state tensioni con il partner, è il momento di recuperare. Anche sul lavoro le stelle sono positive e promettono recupero. Se dovete affrontare una prova complessa, potrete superarla con entusiasmo e stile, anche a dispetto di chi vi rema contro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, per voi si prospetta una giornata di recupero, ma sarà soprattutto febbraio il mese della rinascita. Dovrete inoltre prendere decisioni importanti. Storie ormai giunte al capolinea devono essere chiuse, inutile portarle avanti inutilmente. Tanto stress sul lavoro: avete poche certezze e tanta indecisione, mentre attendete risposte importanti.

GEMELLI

Cari Gemelli, questo è il momento adatto per risolvere qualche problema in amore che vi portate dietro da parecchio tempo. Approfittate del favore delle stelle. Anche sul lavoro è un momento positivo, soprattutto se siete in cerca di un nuovo impiego. Spiccate il volo e crescete, dimostrando a tutti il vostro valore.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, ci sono ottime notizie in amore per il vostro segno. Da inizio febbraio infatti Venere non sarà più contraria e quindi tra febbraio e marzo le storie d’amore vivranno una nuova vita. Sul lavoro, cercate di non essere troppo puntigliosi e precisini, c’è chi potrebbe infastidirsi.

LEONE

Cari Leone, per voi si prospetta una giornata molto positiva, d’altronde avete la Luna nel segno. A febbraio potrete risolvere discussioni e tensioni di lungo tempo. Sul lavoro potreste ricevere proposte e incarichi di grande prestigio, ma prima di accettare valutate bene pro e contro. L’invito insomma è alla prudenza.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox, la persona che amate da tanto tempo è davvero cambiata, e quasi non riuscite a capacitarvene. Come è accaduto? In questo giovedì potreste trovare risposte alle tante domande che vi girano per la testa. Sul lavoro serve cautela, c’è tanta stanchezza e nervosismo.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: con la Luna nel segno le cose non possono non andare bene.

