Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 28 gennaio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 28 gennaio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore se siete una coppia forte riuscirete a superare ogni problema. Basta essere consapevoli delle proprie capacità e andare dritti per la propria strada. Sul lavoro avete un quadro astrale favorevole, approfittatene. Potrebbero arrivare buone occasioni da prendere in considerazione con attenzione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, in amore sarete più critici del solito. Sembra che nulla vi stia bene, e trovate ogni semplice scusa per attaccare bottone. Forse dovreste lasciarvi andare maggiormente e vivere tutto con serenità. Sul lavoro possibili ostacoli da affrontare, soprattutto per chi ha avviato da poco un’attività.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna in trigono vi sorride e vi scalda il cuore: ci sono infatti ottime novità in amore. Questo vale sia per i single, che possono incontrare l’anima gemella, che per le coppie di lunga data. Inoltre dal mese prossimo anche Venere sarà dalla vostra parte. Sul lavoro, i progetti che si erano fermati ora possono decollare!

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, domani secondo l’oroscopo di Paolo Fox – 28 gennaio 2021 – potrete risolvere un problema in amore nato nei giorni scorsi. Se avete litigato con il partner, parlatevi e chiaritevi. Sul lavoro è il momento di darsi da fare: un progetto non è così difficile da realizzare. Dovete però dare il massimo senza scoraggiarvi.

ACQUARIO

Cari Acquario, in amore evitate discussioni e polemiche inutili. Lasciatevi andare le cose addosso senza prendervela per ogni cosa e senza buttare ulteriore benzina sul fuoco. Problemi anche sul lavoro, ma con un po’ di diplomazia tutto si può risolvere. Insomma, serve pazienza e sangue freddo se non volete litigare con chiunque e rovinare rapporti importanti.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (28 gennaio 2021), sarà una giornata positiva in amore. Se c’è una persona che vi interessa, fatevi avanti con entusiasmo. D’altronde non avete nulla da perdere. Sul lavoro vivete una situazione poco chiara e che vi destabilizza. Forse è il caso di cambiare aria, valutate eventuali proposte.

L’OROSCOPO DI FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 GENNAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: ottime novità in amore.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 28 gennaio 2021 Oroscopo Branko oggi, mercoledì 27 gennaio 2021: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 27 gennaio 2021