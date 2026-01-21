Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 22 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 22 gennaio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, se una situazione non vi rappresenta più, va cambiata presto. Subito. Avete energia, idee, coraggio, ma rischiate di sprecarli se continuate a combattere battaglie che non sono le vostre. In amore c’è bisogno di chiarezza: basta mezze parole, basta silenzi strategici.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 22 gennaio 2026), è un periodo in cui state capendo chi merita davvero il vostro tempo. In amore c’è voglia di stabilità, ma anche di rassicurazioni concrete: le parole non bastano più. Per quanto riguarda il lavoro, c’è una decisione importante all’orizzonte, non rimandatela troppo per paura di sbagliare.

GEMELLI

Cari Gemelli, tante idee, mille stimoli, ma attenzione a non disperdere le energie. Dovete scegliere. In amore siete più comunicativi, ma anche più esigenti: volete sentirvi coinvolti, non solo ascoltati. Le relazioni superficiali iniziano a starvi strette. Lavorativamente parlando, buone notizie.

CANCRO

Cari Cancro, non è egoismo, è sopravvivenza emotiva. In amore c’è bisogno di sicurezza, ma anche di reciprocità: non potete dare sempre tutto solo voi… Chi c’è davvero lo dimostrerà adesso. Per quanto riguarda il lavoro, c’è stanchezza, ma anche una nuova consapevolezza: sapete quanto valete. Attenzione all’umore altalenante.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 22 gennaio 2026), avete voglia di riscatto, di dimostrare chi siete, ma stavolta con più maturità. In amore c’è passione, ma anche un bisogno profondo di rispetto: niente giochi di potere.

VERGINE

Cari Vergine, il cielo vi chiede di lasciare andare ciò che non potete controllare. In amore siete più vulnerabili del solito: non nascondetevi dietro la razionalità. Dire come vi sentite è un atto di forza. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano risposte attese, anche se non tutte immediate.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: state ricostruendo. Lentamente, come piace a voi, ma in modo solido.