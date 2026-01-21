Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 22 gennaio 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 22 gennaio 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, questa settimana di fine gennaio vi fa facendo capire che a volte l’equilibrio passa dal fare una scelta netta. In amore c’è bisogno di autenticità: basta compiacere per paura di perdere qualcuno. Chi vi ama, vi vuole per come siete. Per quanto riguarda il lavoro, si aprono nuove prospettive.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 22 gennaio 2026), settimana intensa per molti di voi, come sapete essere voi. Emozioni forti, intuizioni profonde, ma anche qualche tensione da gestire. In amore non accettate più mezze verità: o tutto o niente.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, basta correre senza sapere dove andare. In amore siete più selettivi: volete qualcuno che cammini al vostro fianco, non che vi trattenga. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano opportunità interessanti, ma dovete essere pronti a mettervi in gioco davvero.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il cielo vi invita a dosare le forze. In amore c’è bisogno di tempo e comprensione: non tutto si risolve con la logica. Per quanto riguarda il lavoro, siete affidabili come sempre, ma ora dovete pensare anche a ciò che vi fa stare bene, non solo a ciò che dovete fare.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 22 gennaio 2026), settimana di idee, intuizioni e voglia di rompere gli schemi. Qualcosa sta cambiando, dentro e fuori. In amore avete bisogno di stimoli nuovi, ma anche di connessione vera. Evitate distacchi improvvisi solo per paura di coinvolgervi. Per quanto riguarda il lavoro, c’è fermento: progetti innovativi.

PESCI

Cari Pesci, siete più sensibili del solito, ma anche più lucidi. State capendo cosa volete davvero e cosa no. In amore c’è bisogno di dolcezza, ma anche di chiarezza: non idealizzate troppo chi non è pronto a darvi ciò che meritate. Per quanto riguarda il lavoro, c’è una fase di assestamento.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: siete più sensibili del solito, ma anche più lucidi.