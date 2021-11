Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 18 novembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 18 novembre 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in amore serve pazienza, soprattutto se state tenendo in ballo due storie contemporaneamente. Sul lavoro avete la sensazione che tutto e tutti stiano tramando contro di voi, ma magari non è così. Non prendetevela troppo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 18 novembre 2021), in amore dovete stare attenti perché siete davvero nervosi. Sul lavoro valutate al meglio tutte le situazioni prima di accettare eventuali offerte. Non fate il passo più lungo della gamba.

GEMELLI

Cari Gemelli, qualcuno potrebbe farvi perdere la pazienza in amore. Sul lavoro possono esserci scontri e tensioni, magari perché pensate che qualcuno voglia mettervi il bastone fra le ruote. In effetti dovete fare i conti con chi è poco disponibile.

CANCRO

Cari Cancro, con Venere ancora in opposizione, il consiglio è alla massima cautela in amore. Le cose miglioreranno presto. Sul lavoro presto potrebbe arrivare una buona risposta, ma dipende da cosa e quanto avete seminato in passato. Se lo avete fatto bene, i frutti non tarderanno ad arrivare.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 18 novembre 2021), con questa Luna ancora storta prendete tutto un po’ di petto e rischiate di litigare con il partner anche per questioni banali. Sul lavoro ci vuole calma. Valutate eventuali nuove proposte.

VERGINE

Cari Vergine, domani la Luna sarà nel segno e vi proteggerà in amore. Valutate se dichiararvi a una persona per voi speciale, d’altronde non avete nulla da perdere. Sul lavoro state raccogliendo i frutti del vostro impegno passato.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: con la Luna favorevole potete andare lontano.