Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 16 dicembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 16 dicembre 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, buone notizie in amore: le prossime tre giornate saranno favorevoli. Attenzione, però: non sono escluse crisi. Per quanto riguarda il lavoro, sono previsti progetti importanti entro la primavera.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 16 dicembre 2021), buona giornata in amore, la Luna è nel vostro segno e vi darà una mano. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di tenere i nervi sotto controllo, Marte non è più contrario.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore sono previste molto novità a partire dalla giornata di domani, 16 dicembre 2021. Capitolo lavoro: qualcuno ha già cambiato gruppo di lavoro con risvolti positivi. Avanti così!

CANCRO

Cari Cancro, per voi si preannuncia una giornata positiva in amore, vi sentite energici. Per quanto riguarda il lavoro, previsti accordi che possono essere vantaggiosi, entro aprile ne andrà rivisto uno.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 16 dicembre 2021), la stanchezza fisica si farà sentire anche in amore. Per quanto riguarda il lavoro, occorre prudenza. Se volete chiarire qualcosa fatelo entro il 22 del mese.

VERGINE

Cari Vergine, se avete vissuto momenti difficili non tornate su argomenti del passato. Almeno che non vogliate farvi del male… Guardate al futuro con interesse e fiducia. Lavorate per migliorare. Sempre.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 DICEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: giornata positiva in amore. Accordi vantaggiosi sul lavoro.