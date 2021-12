Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 16 dicembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 16 dicembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nel fine settimana sarà possibile prendere le distanze da qualcuno che vi sta creando problemi. Per ora tenete duro. Mercurio contrario sul lavoro: chi ha investito in un nuovo progetto dovrà aspettare prima di vedere i risultati sperati.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (16 dicembre 2021), situazione astrologica complessa per i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, state vivendo un periodo di stallo, potrebbero esserci degli scontri.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, attenzione in amore: almeno per tre giorni evitate di rinvangare discorsi chiusi e tensioni, potrebbero diventare difficili da gestire. Per quanto riguarda il lavoro, se vi interessa concludere un affare, è il caso di prendere tempo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, per voi si preannunciano ottime notizie in amore: la Luna porterà un buon vantaggio e Venere sarà favorevole. Capitolo lavoro: sono in vista scelte importanti entro la fine del mese.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 16 dicembre 2021), prudenza in amore, soprattutto per le coppie fragili. Per quanto riguarda il lavoro, potere risolvere un problema: Giove è con voi. Coraggio!

PESCI

Cari Pesci, evitate tensioni in amore, il vostro sistema nervoso è già scosso abbastanza. Non scendete sempre a compromessi nel lavoro, ma fate valere anche i vostri diritti con calma e serenità.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 DICEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: ottime notizie in amore. Scelte importanti al lavoro.