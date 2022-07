Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 14 luglio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 14 luglio 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, le cose andranno abbastanza bene soprattutto al mattino, mentre al pomeriggio potrebbe esserci un po’ di burrasca. Agitazione soprattutto in amore. Sul lavoro non sottovalutate nuove proposte: se pensate che qualcosa non stia funzionando come prima, meglio parlarsi faccia a faccia.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 14 luglio 2022), la giornata parte bene in amore e possono esserci ottime opportunità per chi è in cerca di nuovi stimoli. Attenzione perché già dal pomeriggio possono esserci dubbi e perplessità. Sul lavoro ritrovate la serenità perduta. Evitate di mettervi contro le persone che contano.

GEMELLI

Cari Gemelli, sarà una giornata che prevede grandi novità in amore: il pomeriggio è decisamente migliore della mattinata. Magari c’è qualcosa della vostra relazione che non va più alla grandissima, ma non temete, i pro sono superiori ai contro. Sul lavoro favoriti i nuovi incontri. Cercate di superare il prima possibile questioni legali e burocratiche in sospeso.

CANCRO

Cari Cancro, una giornata molto nervosa in amore, soprattutto al mattino. Nel pomeriggio le cose miglioreranno e troverete fiducia in voi stessi. Potete trascorrere un periodo ottimo e magico con il partner, magari organizzate una bella sorpresa. Sul lavoro questo è il mese da sfruttare al meglio.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 14 luglio 2022), si prevede una giornata molto positiva, grazie ad un quadro astrale al top. In amore arrivano finalmente belle soddisfazioni. Sul lavoro ci sono ottime opportunità e grandi occasioni da sfruttare. Attenzione però perché Saturno è contrario.

VERGINE

Cari Vergine, con il partner possono esserci dei problemini in amore. Valutate se è il caso di portare avanti questa storia, o se invece non sarebbe meglio voltare definitivamente pagina. Sul lavoro avete responsabilità e visibilità, ma al tempo stesso dovete prendere decisioni importanti e gestire situazioni complesse.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox del Leone: con tutti questi pianeti favorevoli non potete non ruggire. Siete o no i re della foresta?