Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 14 luglio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 14 luglio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, si prevede una giornata complessa, per cui cercate di evitare polemiche in amore. Non ne avete proprio bisogno, anzi dovreste far di tutto per mantenere la calma e non prendervela con chi vi circonda. Sul lavoro dovete prendere tutto con le pinze: per fortuna la Luna è nel segno e presto arriveranno ottime opportunità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 14 luglio 2022), una giornata positiva per chi vive una relazione di lungo corso. Se avete una storia stabile non avete nulla da temere. Sul lavoro le trattative che state portando avanti non stanno dando i frutti sperati. Ma mai demordere o abbattersi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questa è per voi una giornata favorevole, con l’influsso della Luna che vi protegge dal pomeriggio. Bei progetti possono nascere con una persona della Bilancia o del Leone. Mai porre limiti alla provvidenza! Sul lavoro valutate con calma nuove offerte e idee. Cambiare può essere una buona soluzione per progredire.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, una giornata ricca di novità in amore: chi ha una relazione stabile può fare un passo in avanti importante, come una relazione o una convivenza. Sul lavoro non c’è più l’unità e il clima positivo con i colleghi come era un tempo. Forse è il caso di guardarsi intorno.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 14 luglio 2022), si prevede una giornata ottima per i sentimenti. Vivetela a pieno. Sul lavoro possono esserci questioni economiche in sospeso e da chiarire al più presto. Forse un investimento non sta dando i frutti sperati. In ogni caso attenzione alle spese: non fate il passo più lungo della gamba.

PESCI

Cari Pesci, la giornata prevede ottime soluzioni in amore: dal pomeriggio tutto andrà per il verso giusto, ma se ci sono stati litigi con il partner, meglio chiarire il prima possibile. Sul lavoro arriveranno ottime notizie entro l’autunno. Basta avere un altro po’ di pazienza.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 14 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: in amore possono arrivare grosse novità.