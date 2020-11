Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 12 novembre 2020

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, giovedì 12 novembre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 12 novembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, siate pazienti: non è molto facile in questi giorni andare d’accordo con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, più ci avviniamo al 2021 più arriverà qualcosa di bello, di coinvolgente.

TORO Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (12 novembre), cercate di risolvere i problemi di cuore prima di sabato e domenica che la Luna sarà opposta e porterà qualche momento di disagio. Per quanto riguarda il lavoro, qualcuno ha avuto conferme, ma bisogna accelerare i tempi per fare richieste importanti. La situazione generale è comunque buona.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, domani la Luna sarà favorevole: giornata positiva in amore, sicuramente meglio rispetto alle ultime due… Capitolo lavoro: è arrivato il momento di risolvere alcune questioni in sospeso.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cari Cancro, per voi le stelle sono controverse in amore: qualcuno di voi potrebbe rimettere in discussione un rapporto. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di gestire i problemi con tranquillità e non fare azzardi con i soldi.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, siete in un momento un po’ complicato per l’amore e a fine mese ci saranno altri problemi. Per quanto riguarda il lavoro, aumenterà il nervosismo e qualcuno potrebbe essere invidioso…

VERGINE

Cari Vergine, dal 21 novembre Venere transiterà in modo attivo: se c’è una persona che vi interessa fatevi avanti. Per quanto riguarda il lavoro, siete molto stressati e negli ultimi giorni vi state dando tanto da fare. Ok, ma rallentare un pochino?

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI 12 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello dei Gemelli: finalmente una giornata positiva in amore, sopratutto perché siete reduci da giorni terrificanti… Bene il lavoro, ma bisogna risolvere qualche questione.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 12 novembre 2020 Oroscopo Branko oggi, mercoledì 11 novembre 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 11 novembre 2020