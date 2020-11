Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 12 novembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 12 novembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, domani la Luna e Venere saranno favorevoli: buone occasioni in amore da cogliere al volo. Capitolo lavoro: un piccolo affare potrebbe andare a buon fine, dovete solo accorciare i tempi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, la Luna sarà favorevole: buone notizie per i sentimenti, potreste anche innamorarvi. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono problemi economici perché le spese per la casa o per i figli sono troppe. Bisognerà mettere un freno.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna domani sarà favorevole: buon recupero nella sfera dei sentimenti. Lavoro? Molti hanno voglia di dare una svolta e di fare nuove esperienze. Aria nuova.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, questo è un mese importante per i sentimenti. Se c’è una persona a cui tenete, consideratela, statele vicino. Lavoro? Se avete un lavoro part-time, domani potreste trovarvi davanti a una serie di ostacoli da superare.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani – 12 novembre 2020 – la Luna sarà favorevole: le storie d’amore che nascono in questo periodo saranno molto promettenti. Per quanto riguarda il lavoro, potreste iniziare a superare alcuni problemi del passato e a fare un progetto per conto vostro!

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, non sottovalutate un accordo. Più si avvicina la fine del mese più arriveranno buone opportunità e tutto andrà per il meglio in amore. Per quanto riguarda il lavoro, sarete un po’ pigri e non avrete voglia di mettere in pratica i cambiamenti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 12 NOVEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: la Luna sarà favorevole, ottime notizie per quanto riguarda amore e lavoro.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 12 novembre 2020 Oroscopo Branko oggi, mercoledì 11 novembre 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 11 novembre 2020