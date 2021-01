Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 3 gennaio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 3 gennaio 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, è arrivato il momento di mettere in chiaro le cose che non vi convincono in amore. Se possibile, evitate litigi con il partner. Sul lavoro dovrete risolvere questioni di lunga data e lasciate in sospeso, soprattutto nei rapporti con alcuni colleghi e superiori. Potrebbe essere necessario recuperare dei soldi, se li avete prestati a qualcuno.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (3 gennaio 2021), la giornata sarà piuttosto complessa, perché dovrete risolvere un problema nato di recente ma che si sta facendo più ostico del previsto. In generale per il vostro segno questo sarà un anno interlocutorio, con tante questioni in sospeso. Qualcosa di positivo arriverà sul fronte lavorativo.

GEMELLI

Cari Gemelli, domani (3 gennaio) dovrete fare attenzione in amore, perché potrebbero esserci discussioni e tensioni con il partner. Ci sono ancora vecchi contenziosi da risolvere. Cercate di godervi un weekend di relax, d’altronde sono gli ultimi giorni di festa. Anche nei rapporti di lavoro potrebbero esserci tensioni.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox in amore vivrete una giornata positiva e ricca di soddisfazioni. Eppure contrasti e tensioni non mancheranno. Molti di voi sono impantanati in una relazione ormai giunta al capolinea, ma non trovate il coraggio di voltare pagina e lanciarvi in nuove avventure. A livello lavorativo, dopo un 2020 difficile, è il momento di ripartire.

LEONE

Cari Leone, domani potreste dover affrontare qualche piccola tensione con chi vi circonda, soprattutto dell’Acquario. Le idee sul fronte lavorativo non mancano. Portate avanti con entusiasmo i vostri progetti. La Luna nel segno inoltre vi darà un’arma in più per prendere le giuste decisioni.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani – 3 gennaio 2021 – non dovete sottovalutare nuovi incontri che potranno rivelarsi davvero positivi, soprattutto a livello sentimentale. Se siete single, è il momento di rimettervi in pista. Sul lavoro venite come molti da un periodo complesso, rialzate la testa e ritenetevi fortunati se avete superato indenni questo 2020.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 3 GENNAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: favoriti nuovi incontri per i single. Bene il lavoro.

