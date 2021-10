Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 24 ottobre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 24 ottobre 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, cercate di non farvi trascinare in discussioni infinite. Grazie all’intelligenza riuscirete a superare tutti gli ostacoli che vi si paleseranno davanti. Per quanto riguarda il lavoro, molti di voi stanno aspettando garanzie che non vogliono arrivare. Abbiate pazienza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, siete pensierosi perché vorreste più chiarezza sia in campo lavorativo che in quello sentimentale. Domani sera ritrovate una buona serenità, ma evitate spese superflue.

GEMELLI

Cari Gemelli, per voi si prospetta una giornata di fine ottobre ideale per sbrigare faccende importanti che magari vi portate dietro da tempo. Le intuizioni non mancheranno di certo. Cogliete l’occasione.

CANCRO

Cari Cancro, la gelosia vi sta bruciando. Sotto la spinta della paura, siete in grado di trovare più tempo da trascorrere con il vostro partner. Siete in preda alle incertezze. Grande stress emotivo. Cercate di tenerlo a bada.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 24 ottobre 2021), la vostra forma fisica non è al top perché state facendo troppe cose contemporaneamente. Weekend adatto per fare pace con una persona importante.

VERGINE

Cari Vergine, state vivendo un sabato agitato, complesso da gestire. La rabbia vi assale o quasi. È importante ritrovare la calma, soprattutto nella giornata di domani, domenica 24 ottobre 2021.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: ottima giornata per sbrigare alcune pratiche.

