Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 18 gennaio 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 18 gennaio 2026, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, attenzione però a non partire in quarta: le stelle vi chiedono strategia. In amore c’è più passione, ma anche qualche chiarimento necessario; chi è solo potrebbe fare un incontro stimolante, magari in un contesto inaspettato. Per quanto riguarda il lavoro, idee vincenti, ma serve diplomazia.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 18 gennaio 2026), non amate i cambiamenti improvvisi, eppure qualcosa sta mutando dentro di voi: desiderate più libertà, più spazio per ciò che vi fa stare bene. In amore c’è bisogno di concretezza: meno parole, più fatti. Per quanto riguarda il lavoro, potreste ricevere una conferma o una proposta che richiede pazienza.

GEMELLI

Cari Gemelli, è il vostro momento per chiarire, spiegare, raccontare. Attenzione solo alla dispersione: troppe idee tutte insieme rischiano di confondere. C’è voglia di leggerezza, ma anche di verità; chi gioca troppo rischia di perdere qualcosa di autentico.

CANCRO

Cari Cancro, le stelle vi invitano a proteggervi, a non assorbire problemi che non vi appartengono. In amore c’è bisogno di sicurezza e dolcezza; chi ha una relazione solida può fare progetti, chi è solo deve smettere di guardare indietro. Capitolo lavoro: fidatevi del vostro intuito.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 18 gennaio 2026), dopo una fase di silenzio o di attesa, adesso avete voglia di ruggire. Attenzione all’orgoglio: non tutto è una sfida. Cresce la passione, ma serve ascolto. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento giusto per chiedere, proporre, osare.

VERGINE

Cari Vergine, una fase in cui le cose si sistemano, anche se non tutto è immediato. In amore serve meno critica e più comprensione: non tutti ragionano come voi. Per quanto riguarda il lavoro, siete precisi, affidabili e questo verrà notato. Attenzione solo allo stress.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 GENNAIO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: adesso avete voglia di ruggire.